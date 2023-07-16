الدكتور خالد الصياد: توصلنا إلى طريقة سريعة لعلاج أورام الجلد في 8 أيام

قال الدكتور خالد الصياد أستاذ علاج الأورام بالإشعاع في جامعة مونستر الألمانية، إن العلماء المصريين في ألمانيا يستهدفون نقل التقنيات لمقدمي الخدمات في مصر، إذ جرى تنظيم العديد من المؤتمرات المختلفة.

علاج أورام الجلد في 8 أيام فقط

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه توصل من خلال مجموعة من الأبحاث إلى طريقة سريعة لعلاج أورام الجلد في 8 أيام فقط، إذ نجح في تقليل جرعات العلاج الإشعاعى التى كانت تصل إلى 70 جرعة للمريض على مدار 7 أسابيع إلى 8 جرعات فقط خلال 8 أيام.

وأضاف أن هذا الأمر الذى أدى إلى تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي بشكل كبير عن السابق.