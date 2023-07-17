«مايسترو» حفل المغرب: شكرا للمصريين.. وأحلم بالعزف في دار الأوبرا بالقاهرة

أعرب الموسيقار المغربي أمين بودشار، عن سعادته بالشعبية الجارفة لمقطع أغنية «جانا الهوى» لعبد الحليم حافظ، والتفاعل مع مشروع إعادة تقديم التراث الشرقي.

نعتز بالأغنيات المصرية

قال خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc: «شكرًا للشعب المصري عن الإشادات، ولم نتوقع التجاوب الكبير والرسائل والتفاعل الكبير من الشعب المصري».

وواصل قائلًا: «تقدمت بالمعزوفة الموسيقية، والفقرة لاقت تجاوبا كبيرا من الجمهور، نعتز بالأغنيات المصرية وأغنيات الزمن الجميل، وكانت لحظات رائعة».

أحلم بالعزف في دار الأوبر المصرية

وتابع: «أغاني العندليب والزمن الجميل خالدة، سمعناها مع الآباء، والجيل الجديد سمعها وحفظها، وموجودة في حفلاتنا وأعرافنا، ولم يكن الحفل والتفاعل مفاجئ لنا، أحلم بالعزف في دار الأوبرا في مصر».

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، يذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.