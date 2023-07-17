بدء أعمال رصف شارع الخليفة المأمون في كفر الشيخ

بدأت محافظة كفر الشيخ، في وضع طبقة المازوت بشارع الخليفة المأمون بشرق مدينة كفر الشيخ، الذي يُعد أحد شوارع المدينة، تمهيدا لرصفه، ضمن الطرق التي جرى توسعتها بشرق وغرب المدينة، إضافة لـ6 محاور جديدة.

استكمال أعمال تطوير الشوارع

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، لتيسير الحركة المرورية بالشارع، إضافة لاستكمال أعمال تطوير الشوارع، وزراعة الأشجار حول الشوارع.

تطوير وتوسعة شوارع كفر الشيخ وتحويلها لاتجاه واحد

ومن الجدير بالذكر، أنّ عاصمة محافظة كفر الشيخ شهدت أعمال تطوير وتوسعة شوارع، وتحويلها لاتجاه واحد لتيسير الحركة المرورية، إضافة لإنشاء محاور جديدة، بشرق وغرب المدينة، وشق طرق جديدة لم تكُن موجوده، منها الطريق الواصل بين مسار العائلة المقدسة، لرافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، وطريق أبو عُمر الواصل بين رافد الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، «كفر الشيخ - المحلة».

توسعة امتداد صبري القاضي

كما جرى توسعة امتداد صبري القاضي، اتجاه «محلة موسى - سخا»، ومحور سعد زغلول، ومحور الـ46 اتجاه الزهري للربط لرافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، إضافة لتوسعة شارع عبد الهادي راضي وتشجيره، وطريق الجيش، وطريق البنوك، وإنشاء طريق صلاح سلامة المجاور لربط القطار، والطريق المار بجوار المجمع السكني الجديد غرب المدينة، إضافة للطريق الرابط بين الإسكان ومحور سعد زغلول، إضافة لشارع العشرين غرب المدينة، والعديد من الشوارع.