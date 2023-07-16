محافظ كفر الشيخ: نقل محطة الرصف القديمة بعيدا عن الكتلة السكنية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محطة الرصف القديمة، واطمأن على مشروع الوحد، وما تضمه من 26 معدة من الطراز الحديث، وتشمل كساحات وجليدر وسيارات نقل.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام المشروع.

فك المحطة الأسفلتية

كما تفقد المحافظ، ونائبه والسكرتير العام، أعمال فك المحطة الأسفلتية، والجاري نقلها إلى موقع جديد، بعيداً عن المنطقة السكنية، حفاظاً على صحة قاطنيها، والمترددين على إدارة المرور.

إنشاء محطة تموين سيارات داخل المحطة

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، موقع نقل المحطة الأسفلتية الجديد، موجهاً بتطوير الموقع الجديد، وإنشاء محطة تموين سيارات داخل المحطة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتركيب للحصول على الخلطة الأسفلتية المطابقة للمواصفات الفنية، وسرعة أعمال الصيانة بالمبنى الإداري لنقل العمالة من الموقع الجديد.