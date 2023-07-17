إصلاح هبوط أرضي بشارع معهد الكبد في كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، إصلاح الهبوط الأرضي بشارع معهد الكبد، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وصلاح مكرم، رئيس قطاع مياه الشرب.

وضع لافتات إرشادية لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط

كلّف المحافظ، بسرعة إصلاح الهبوط الأرضي، ومتابعة الحركة المرورية بالشارع، ووضع لافتات إرشادية، لحين الانتهاء من إصلاح الهبوط، موجها الشكر للعمال والمهندسين المتواجدين، لإصلاح الهبوط الأرضي.

طفرة في أعمال توسعة الطرق

ومن الجدير بالذكر، أنّ مركز مدينة كفر الشيخ، يشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في أعمال توسعة الطرق والتطوير لتسهيل الحركة المرورية، وربط غرب العاصمة بشرقها، حيث يجري حاليا توسعة طريق محلة موسى سخا، ماراً بموقع إقامة كوبري سخا العلوي.

كما يجري استحداث طريق جديد من مسار العائلة المقدسة، مارا بالمجمع السكني الجديد، خلف جامعة كفر الشيخ، لرافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - سخا»، بجانب العديد من الأعمال الأخرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.