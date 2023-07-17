في لقطة مثيرة.. أشرف بن شرقي يظهر برفقة نجم الزمالك «صورة»

التقى محمود حمدي الونش نجم نادي الزمالك، مع زميله السابق المغربي أشرف بن شرقي، الذي رحل مؤخرًا عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، خلال تواجد الثنائي في دبي.

الونش يلتقي بـ أشرف بن شرقي ويوجه له رسالة

ونشر الونش صورته رفقة أشرف بن شرقي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: «سعدت بلقائك يا أخي».

وكان نادي الجزيرة الإماراتي قد أعلن الاستغناء عن خدمات نجمه المغربي أشرف بن شرقي، قبل انطلاق الموسم الجديد، متمنيًا له التوفيق.

وربطت تقارير صحفية عربية أشرف بن شرقي بالعودة لصفوف نادي الزمالك، الذي يرغب في استعادة خدماته بالإضافة لوجود منافسة من جانب نادي الوحدة السعودي، الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع النجم المغربي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.