حقيقة اقتراب أشرف بن شرقي من الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل | عاجل

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن حقيقة وجود مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي والزمالك سابقًا، بعدما أعلن النادي الإماراتي رحيل اللاعب عن النادي بشكل رسمي أمس الجمعة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الأهلي لم يناقش ملف التعاقد مع أشرف بن شرقي، كما لم يتم عرض اللاعب على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من الأساس.

الأهلي يرفض التعاقد مع أشرف بن شرقي

وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي يرفض فكرة التعاقد مع أشرف بن شرقي نهائيًا، بسبب حصوله على راتب ضخم يتخطى سقف التعاقدات في النادي.

وأضاف: «أشرف بن شرقي لاعب كبير وإضافة لأي فريق لكنه خارج حسابتنا فاللاعب يتقاضى راتب سنوي يتخطى الـ2 مليون و500 ألف دولار، ولدينا لاعبين مميزين في ذلك المركز ولن نتطرق لمفاوضات مع أشرف بن شرقي».

وأتم: «نستهدف التعاقد مع رأس حربة أجنبي قوي، وهي الرغبة الأولى للجهاز الفني في الوقت الحالي».

الأهلي يقترب من إعلان صفقة إمام عاشور

على جانب آخر، اقترب مسؤولو النادي الأهلي من إعلان تعاقدهم بشكل رسمي مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك سابقًا، بعد الوصول إلى اتفاق مع اللاعب والنادي الدنماركي على صيغة التعاقد.

ويقترب الأهلي من إعلان صفقة إمام عاشور، وهي أولى صفقات الأهلي الصيفية 2023 ليكون بديلا للاعب حمدي فتحي الذي رحل إلى صفوف الوكرة القطري.

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