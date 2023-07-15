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عاجل.. إبراهيم فايق يكشف موقف أشرف بن شرقي من العودة للزمالك

كتب:

مصطفى جمال
05:08 ص | السبت 15 يوليو 2023
أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن موقف النجم المغربي أشرف بن شرقي، من العودة لصفوف نادي الزمالك، خلال الموسم المقبل، بعد رحيله عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، عقب فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

إبراهيم فايق: أشرف بن شرقي لا يرغب في العودة للدوري المصري رغم مفاوضات الزمالك

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامج «جمهور التالتة» المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 2»: «أشرف بن شرقي لا يرغب في العودة إلى مصر من الأساس».

وأضاف: «الزمالك فتح باب التفاوض مع أشرف بن شرقي منذ فترة، وعقد مسؤولي الفريق الأبيض جلسة مع إدارة الجزيرة، لكن بن شرقي لا يرغب في ذلك».

إبراهيم فايق: بن شرقي لديه عروض إماراتية وسعودية.. وبيراميدز في الصورة

وأكمل: «الزمالك خارج حسابات أشرف بن شرقي، هو يمتلك أكثر من عرض داخل الإمارات بالإضافة إلى اهتمام من أندية سعودية، تصل إلى 5 عروض تقريبًا، ليس من بينها الهلال والنصر والاتحاد، وبيراميدز في الصورة لكن كما قلت أن اللاعب لا يفضل العودة مجدداً للدوري المصري».

 

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