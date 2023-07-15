عاجل.. رد صادم من أشرف بن شرقي على نادي الزمالك بشأن عودته

كشف جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رد مفاجئ من النجم المغربي أشرف بن شرقي، بشأن العودة لصفوف القلعة البيضاء، بعد رحيله عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، متطرقًا للحديث عن موقف مصطفى فتحي وإمام عاشور ثنائي الفريق الأبيض السابق.

عضو مجلس إدارة الزمالك: بن شرقي أبلغنا برغبته في البقاء بالخليج.. وراتبه قد يسبب أزمة بغرف الملابس

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن أحد أعضاء اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، قد تواصل مع أشرف بن شرقي من أجل عودته لصفوف الفريق، وهو لاعب محترم وأكد أنه يحترم النادي ويحبه، لكنه يفضل خوض تجربة آخرى في الخليج، وذلك للحصول على مقابل مادي أكبر، حيث أن راتبه كبير وقد يؤدي لوجود أزمة داخل غرف ملابس نادي الزمالك.

جمال عبدالحميد: ميتلاند طلب 5 مليون دولار لبيع إمام عاشور.. ومصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق الأبيض كان يرغب في استعادة خدمات إمام عاشور، لكن نادي ميتلاند الدنماركي اشترط الحصول على 5 مليون دولار، وهذا أمر غير طبيعي، لأن الزمالك كان قد باعه منذ أشهر قليلة مقابل 3 مليون دولار فقط.

وأكمل جمال عبدالحميد حديثه موضحًا موقف النادي من عودة مصطفى فتحي، حيث قال أن اللاعب كان قد وقع على عقوده مع بيراميدز، وأتم اتفاقه مع الفريق على الاستمرار بصفوفه منذ فترة طويلة.

وأتم حديثه أنه لا يمكن الدخول في مفاوضات مع اللاعب، لأنه حسم مصيره بالفعل، ولكن وكيله يحاول زيادة قيمته التسويقية بالحديث عن وجود عروض له.