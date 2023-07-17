شبانة: كولر تمسك بديانج ومفاجأة في صفقة إمام عاشور للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، رفض فكرة التفريط مطلقًا في خدمات المالي أليو ديانج، مشيرا إلى أن الفكرة مرفوضة تمامًا لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: «ديانج يجبد اللعب في أكثر من مركز سواء محور الارتكاز أو رقم 8، كما أن مستواه يتطور بشكل هائل في الفترة الأخيرة، لذا يتمسك كولر ببقاء اللاعب مع الأهلي ويرفض فكرة رحيله تماما واحترافه».

وأضاف: «عودة كريم نيدفيد لصفوف الأهلي أيضا سوف تساهم في مزيد من التفوق لوسط ملعب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل».

شبانة: صفقة إمام عاشور محسومة للنادي الأهلي منذ 3 شهور

وأكد: «صفقة إمام عاشور محسومة للنادي الأهلي منذ 3 شهور، الأمور محسومة تامة، والأهلي دائمًا يحسم تلك الصفقات بشكل جيد في ظل امتلاكه لمسئولين قادرين على التعامل مع تلك السيناريوهات».

وأكمل: «كان من المستحيل أن يتم صناعة (البروباجندا) بخصوص إمام عاشور بدون حسم الصفقة من جانب إدارة النادي الأهلي، وتم تهيئة الأجواء الجماهيرية لتقبل لاتمام الصفقة».

وزاد: «الأهلي وصل لنسبة 90% من حسم صفقة جوستافو سوزا، وهو من اللاعبين الأقوياء جدًا، وكان من المفترض انتقاله في يناير الماضي».

شبانة: كهربا لابد أن يشكر برونو سافيو

وتابع: «كهربا لابد أن يشكر برونو سافيو الذي أعاق اتمام صفقة سوزا في يناير، وقام بنقل صورة خاطئة لـ سوزا، وهو ما ساهم في تألق كهربا بشكل واضح منذ يناير الماضي».

وأتم: «الأهلي قام بتغيير النهج في ضم صفقات اجنبية صغيرة السن، وسوف يعتمد على أصحاب الخبرات وهو ما جعله يتعاقد مع سوزا صاحب الـ29 عامًا من أجل لامنافسة بقوة على الألقاب القارية، والظهور بشكل قوي في كأس العالم للأندية، وتحقيق المزيد من الأموال».