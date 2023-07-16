عاجل.. شرط مارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلي (خاص)

رهن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تجديد عقده لموسمين إضافيين، بإبرام صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق من أجل استكمال مشروعه في القلعة الحمراء بعد أن توّج بالسوبر المصري مرتين، وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري مؤخرًا.

وأكد مصدر داخل الأهلي أنّ كولر رحب بفكرة الاستمرار في القلعة الحمراء والتجديد عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الكروي المقبل، لكن بشرط التعاقد مع صفقات جديدة لتحقيق أحلامه.

وتعاقد الأهلي مع كولر بداية الموسم الجاري لمدة موسمين إلا أن إدارة النادي تسعى لتجديد عقد المدرب مع زيادة راتبه بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها والفوز في جميع البطولات التي شارك بها الفريق الأحمر.

شرط مارسيل كولر للتجديد للأهلي

وأوضح المصدر أن المدرب السويسري رحب بكافة البنود الإضافية التي عدلها الأهلي وعلى رأسها زيادة راتبه والمكافآت بجانب رفع قيمة الشرط الجزائي من أجل فسخ التعاقد لكنه شدد على ضرورة تلبية مطالبه الفنية من ناحية الصفقات من أجل الموافقة على تجديد عقده مع انطلاق الموسم الجديد واستكمال المشروع داخل القلعة الحمراء.

ويترقب مسؤولو النادي الأهلي انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري من أجل عقد جلسة جديدة مع كولر والحصول على توقيعه بشكل رسمي على العقد الجديد الذي سيستمر موسمين إضافيين.

تفاصيل راتب كولر الجديد في الأهلي

وينوي الأهلي زيادة راتب كولر إلى 190 ألف دولار شهريًا بدلا من 150 ألف دولار تقديرا لإنجازاته الأخيرة مع القلعة الحمراء.