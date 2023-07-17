«القاهرة الإخبارية»: روسيا تنفي تضرر أعمدة جسر القرم

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأوضحت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على «تليجرام»: «هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم».

ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.

وأعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.