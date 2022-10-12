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روسيا: رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية العقل المدبر لتفجير جسر القرم

كتب:

محمد محمود موسى
08:50 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
انفجار جسر كيرتش

انفجار جسر كيرتش

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن أنكيريل بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، هو العقل المدبر وراء تفجير جسر القرم، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل.

الاشتباه في تورط 5 روس و3 من أوكرانيا وأرمنينا بالحادث

وذكر الأمن الروسي في بيان له: تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم مديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، وموظفون وعملاء لها.

ولفت البيان إلى أنه حتى هذه اللحظة جرى توقيف 5 روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، للاشتباه في تورطهم في الإعداد للجريمة، منوهاً بأن التحقيق في الهجوم مستمر.

مصرع 3 أشخاص في تفجير جسر القرم 

يذكر أن جسر كيرتش الواصل بين روسيا وجزيرة القرم تعرض لانفجار هائل، جراء حريق اندلع بشاحنة مفخخة، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص كحصيلة أولية منذ وقوع الحادث.

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