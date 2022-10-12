روسيا تكشف هوية المتورطين في تفجير جسر القرم.. منهم رئيس استخبارات أوكرانيا

ذكرت قناة «روسيا اليوم» اليوم الأربعاء، أنّ جهاز الأمن الروسي الفيدرالي نشر صور مواطنين من روسيا وأوكرانيا وأرمينيا، اتهمهم بالتورط في تفجير جسر القرم في 8 أكتوبر الحالي.

الاستخبارات الأوكرانية وراء تفجير جسر القرم

ووفقا للصحيفة، صدر بيان عن المركز، بيّن فيه أنّ منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو الدائرة الرئيسية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، خاصة رئيسها كيريل بودانوف وموظفوها.

وأكد البيان، إخفاء العبوة الناسفة في لفائف مع فيلم البناء البولي إيثيلين على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي 22.770 كيلوجرام، أُرسلت أوائل أغسطس الماضي من ميناء أوديسا البحري إلى ميناء روسيه البلغاري، بموجب العقد رقم 02/08/2022 بين شركة «ترانسلوغيستيك أو أ»

أسماء المشاركين في تفجير جسر القرم

وأضاف البيان أنّ تنظيم نقل الشحن من بلغاريا إلى ميناء بوتي الجورجي، ثم إلى أرمينيا، شارك فيه مواطنو أوكرانيا، ميخائيل تسيوركالو، ودينيس كوفاتش، ورومان سولومكو، والجورجي ساندرو إينوساريدزه، ورجل أطلق عليه اسم «ليفان»، ومواطن أرميني يدعى أرتور تيرتشيانيان.