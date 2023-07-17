ما الحالة الطارئة المتسببة في توقف حركة المرور على جسر القرم؟

أعلنت السلطات في «شبه جزيرة القرم»، التي أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها في عام 2014، توقف حركة المرور على «جسر القرم»، نتيجة حالة طارئة، وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.

و«جسر القرم» يربط بين شبه الجزيرة، بمقاطعة كراسنودار الروسية، وفاق لمكا ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الحالة تتعلق بأحد دعامات «جسر القرم»

وقال حاكم «شبه جزيرة القرم» سيرجي أكسينوف، إن الحالة تتعلق بأحد دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار، مضيفا عبر «تليجرام»، إن وكالات إنفاذ القانون، والجهات ذات الصلة تقوم بعملها.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع دوي انفجارات على «جسر القرم»، فيما أوضحت تقارير إخبارية، أن إحدى امتدادات الجسر سقطت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت سلطات كراسنودار، أعلنت من جانبها، إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه الجزيرة، بسبب حادث «جسر القرم».

وكان أكسيونوف، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، توقف حركة المرور على جسر القرم، بسبب حالة الطوارئ في منطقة الدعم 145 من إقليم كراسنودار، وحث السكان على الامتناع عن السفر عبر جسر القرم.

وقال ميخائيل رازوفوجيف حاكم سيفاستابول بشبه جزيرة القرم، إن مخزون البنزين في المدينة كافٍ، ولن يكون هناك نقص، مضيفا أن الوضع هو نفسه بالنسبة للطعام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وحث وزير المنتجعات والسياحة في «شبه جزيرة القرم»، فاديم فولشينكو المصطافين في شبه الجزيرة، على البقاء في أماكن إقامتهم إذا أمكن ذلك.

ضربتان على «جسر القرم» بقارق 16 دقيقة

وفي وقت سابق، قالت قناة تابعة لـ«مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، عبر «تليجرام»، إن ضربتان وقعتا على الجسر بفارق 16 دقيقة، عند الساعة 03:04 صباحا «التوقيت ذاته في القاهرة»، والساعة 03:20 صباحا.

ونفت وزارة النقل، تعرض أعمدة «جسر القرم» لأضرار، وقالت الوزراة الروسية، إن أضرارا لحقت بجزء من طريق السيارات على الجسر.