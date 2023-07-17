أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين 17-7-2023

يفضل كثيرون شراء السلع الغذائية من اللحوم الحمراء والبيضاء بشكل عام يومي الجمعة والسبت في الإجازة الأسبوعية، عدا الخضروات والفاكهة، حيث ترغب كثير من الأسر في شرائها طاظجة تفاديا لفسادها، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وفي هذا الإطار، كشف موقع سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، والموزع لعدد كبير من المحافظات، عن أسعار الخضروات، وهي كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين

وعن أسعار الخضروات اليوم الأثنين الموافق 17-7-2023 في سوق العبور بالقاهرة، فجاءت كما يلي.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

خيار بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

بامية من 16 إلى 24 جنيهًا.

قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو خس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فجل صيني من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفـل حامي صـوب من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفل ألوان من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو بصل من 10 إلى 13.5 جنيه.

كوسة من 3 إلى 6 جنيهات.

جزر دون عروش من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 جنيه.

كيلو طماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات.

كيلو بطاطس من 6 إلى 8.5 جنيه.