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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-7-2023 في الأسواق

كتب:

مريم حنفي
01:56 م | السبت 15 يوليو 2023
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تواصل أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-7-2023 في الأسواق ثباتها، بعد أن تراجعت شهر مايو الماضي نتيجة بدء العروة الصيفية بحسب ما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن». 

أسعار الخضروات اليوم السبت 

وأضاف «النجيب» أنَّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-7-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 5 و7 جنيهات بالنسبة للبطاطس والطماطم ما بين 2.5 و4 جنيهات فيما يتراوح سعر الكوسة بين 7 إلى 12 جنيهًا والبصل بين 8 إلى 12.5 جنيه، كما يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 إلى 15 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 4 إلى 7.5 جنيه، والرومي بين 4 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 7 إلى 12 جنيهًا. 

أسعار الفاكهة اليوم 

وتابع أنَّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم السبت بين 7 إلى 12 جنيهًا، والليمون البلدي بين 10 إلى 22 جنيهًا، ويتراوح سعر العنب الأصفر والأحمر بين 8 إلى 15 جنيهًا، والتفاح المصري بين 7 إلى 17 جنيهًا، والبرقوق بين 10 إلى 15 جنيها، فيما يتراوح سعر الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 9 جنيهات، والمانجو بين 9 و15 جنيهًا والمشمش بين 20 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر البطيخ بين 21 و28 جنيهًا.

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بقلم مريم حنفي