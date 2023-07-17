السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل طفل بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 3 أشخاص لإدانتهم بالشروع في قتل طفل لسرقة الدراجة النارية الخاصة به «التوك توك» في منطقة البدرشين، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

الشروع في قتل الطفل

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 594 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 1152 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، أنّهم في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، شرعوا في قتل الطفل المجني عليه لسرقة الدراجة النارية الخاصة به «التوك توك» بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

استدراج الطفل

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين استدرجوا الطفل من أحد المناطق بدائرة القسم طالبين منه توصيلهم لأحد الأماكن، وما إن ظفروا به حتى اعتدوا عليه لسرقة الدراجة النارية الخاصة به، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء عليها وفروا هاربين من مكان الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات، تاركين المجني عليه غارقا في دمائه.