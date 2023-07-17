المشدد 7 سنوات لشقيقين متهمين بالاتجار في الحشيش بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شقيقين لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8604 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 1963 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين «محمود. ع، 25 عامًا»، «فخري. ع، 29 عامًا» في غضون العام الجاري 2023 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.