مستوطنون يقتحمون «الأقصى» وآخرون يحرقون سيارات الفلسطينيين في القدس

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في الباحات الشرقية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وتلقوا شروحات عن «الهيكل المزعوم».

المستوطنون يقتحمون الأقصى على شكل مجموعات

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

المسجد الأقصى يشهد اقتحامات من المستوطنيين بحماية الاحتلال

وعلى صعيد متصل، أحرق مستوطنون 4 سيارات وخطوا شعارات عنصرية في قرية «أبو غوش»، غرب مدينة القدس المحتلة.. وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي من هذا النوع في قرية «أبو غوش».

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا القرية، وأحرقوا السيارات، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام من العرب.