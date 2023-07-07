رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الاحتلال الإسرائيلي» يقتحم المسجد الأقصى ويعتقل شابا ويزيل لافتات داعمة لجنين

كتب:

أ ش أ
05:34 م | الجمعة 07 يوليو 2023
المسجد الأقصي - أرشيفية

المسجد الأقصي - أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابًا فلسطينيًا، وأزالت لافتات وضعها المصلون في باحات المسجد دعما لصمود أهالي مُخيم جنين.

وكان خمسة آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة ومداخلها وأقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من دخول المسجد.

اقرأ المزيد:

اجتماع في فلسطين لبحث إعادة إعمار مخيم جنين

مخيم جنين.. خسائر بملايين الدولارات بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

باحث بالشؤون الإسرائيلية لـ«القاهرة الإخبارية»: مخيم جنين سيبقى غير قابل للانكسار

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 12 فلسطينيا

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي يستهدف المقبرة الشرقية في مخيم جنين

ماذا حدث في مخيم ومدينة جنين خلال 72 ساعة؟

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يستهدف تهجير المواطنين من مخيم جنين

الناطق باسم الأونروا لـ«القاهرة الإخبارية»: الأوضاع في مخيم جنين خطيرة للغاية
بقلم أ ش أ