رئيس «الكاثوليكي للسينما» يشكر «DMC» على الاحتفاء بعيد ميلاد يوسف فوزي

حرص الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، على توجيه الشكر إلى الإعلامية إيمان الحصري، بعد احتفاءها بعيد ميلاد الفنان يوسف فوزي، من منزله، على الهواء مباشرة، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «مساء DMC» عبر قناة «DMC».

بطرس دانيال: نطلب من الله أن يمنح يوسف فوزي الصحة والعافية

ونشر بطرس دانيال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة صورة على هامش الاحتفاء بعيد الميلاد، مُعلقًا عليها بقوله: «الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الخلوق والمحترم والرائع يوسف فوزي.. كل عام وهو بخير وسلام وسعادة وبركة وصحة، نطلب من الله أن يمنحه الصحة والعافية والعمر الطويل.. شكرًا جزيلا لقناة DMC وبنوعٍ خاص الإعلامية المتألقة إيمان الحصري، والمُعدّة الرائعة شريهان حسن».

يوسف فوزي: قرار اعتزالي الفن نهائي

وحرص الفنان يوسف فوزي، خلال حواره مع إيمان الحصري، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالته الصحية، مؤكّدًا أنَّ الحالة مستقرة بنسبة كبيرة، ورغم ذلك قرر اعتزال التمثيل بشكلٍ نهائي، ويرفض كل العروض الفنية التي يتلقاها.

وأضاف يوسف فوزي، أنَّه لن يستطيع العودة للفن مرة أخرى بسبب حالته الصحية، موضحًا «شاركت في الأعمال الفنية لمدة 33 سنة.. كفاية مش هاخد مطرحي ومطرح غيري، كدة رضا، وبتجيلي عروض حتى الآن، وآخر حاجة كانت من أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في عام 2015، فقلت لهم ما باليد حيلة، آدي الله وآدي حكمته».