الأب بطرس دانيال بعد زيارته لعمرو محمد علي: حالته صعبة ويحتاج للمساعدة

حرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، على زيارة الفنان عمرو محمد علي، برفقة الفنان حمزة العيلي والفنانة هند حسني، إذ أنه يعاني من مرض MS «التصلب المتعدد».

الأب بطرس دانيال يتحدث عن تفاصيل زياراته لعمرو محمد علي

وقال الأب بطرس دانيال لـ«الوطن»: اليوم بدأ عندما تحدث معي الفنان حمزة العيلي، بشأن زيارته إلى الفنان عمرو محمد علي، وأنا على الفور لم أتردد لحظة، وذهبنا أمس لزياراته، ووجدت حالته صعبة، ويحتاج إلى المساعدة، خاصة أن مصاريف العلاج عالية التكلفة .

بطرس دانيال يناشد بالمساهمة في تكلفة العلاج

وأضاف بطرس دانيال: «نناشد القلوب الرحيمة في أن تساهم معه في تكلفة العلاج الباهظة، لتخفف عنه هذه المعاناة الطويلة منذ عام 1999 وحتى يومنا هذا».

وخلال الزيارة أعرب الفنان «عمرو» عن امتنانه وشكره للدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين والفنانة نهال عنبر والنقابة لما قاموا به من تسهيلات للعلاج والتأمين وغيرها، كما وجّه الشكر لجميع الأطباء لما لمسه منهم من اهتمام، كذلك أصدقاءه من الوسط الفني الذين سألوا عنه.

هدية بطرس دانيال لـ عمرو محمد علي

ثم قام الأب بطرس بإهدائه القرآن الكريم بداخل علبة مُطَعّمة بالصدف منقوش عليها أسماء الله الحسنى، داعياً له بأن ينال الشفاء من الله سريعاً ليعاود نشاطه الفني، ويُمتّع جمهوره بفنه الراقي.