إزالة 46 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 46 حالة على مساحة 5 آلاف و664 متر مبان، و32 فدانا و22 قيراط بنطاق المحافظة.

عدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة

وأشار محافظ الشرقية إلى عدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 23 حالة تعد على مساحة 5 آلاف و664 متر مبان، و24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة على مساحة 32 فدانا و22 قيراطا و23 سهما، بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية لتنفيذ الإزالات

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.