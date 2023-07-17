رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رفع الإعلانات المخالفة بمحور جمال عبدالناصر في مدينة 6 أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
11:29 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
رفع الإعلانات المخالفة

رفع الإعلانات المخالفة

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنّ إدارة الإشغالات بالتعاون مع رئاسة الأحياء، شنّت عدة حملات صباحية ومسائية، لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وإشغالات الباعة الجائلين التي تعيق حركة المارة وإزالة مخالفات البناء بمحيط ميدان الحصري والحي الثالث.

وأضاف النجار، أنّه تم رفع عربة فول من شارع رنا مول، وجرى التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الجهاز، مشيرا إلى أنّه جرى تنفيذ عدة قرارات إزالة لمخالفات البناء، وإزالة بناء بالردود الأمامي بالقطعة رقم 1328 بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، وإزالة روف مخالف لزيادة في النسبة البنائية بالقطعة رقم 403 بالمجاورة الثانية بالحي الثاني.

وأشار إلى تنفيذ القرار رقم 3179 إزالة النشاط واللافتة الإعلانية للقطعة رقم 1355 بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني وإزالة الإعلانات المخالفة بمحور جمال عبدالناصر؛ لعدم سداد المديونية.

ووجّه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المعنية، بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

يذكر أنّه تم تنفيذ الحملات بإشراف رمضان عبدالصمد، محمد عبدالعزيز نواب رئيس الجهاز، إسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز، مصطفى عبدالسلام رئيس الحي الأول والثاني والثالث، ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة وضباط شرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد رئيس قسم التعمير.

اقرأ المزيد:

"إدارة الأزمات" بجنوب سيناء: 16% نسبة الإشغالات السياحية بالمحافظة

مدير إدارة الأزمات في جنوب سيناء: نسبة الإشغالات السياحية وصلت لـ21%

إقالة مدير إدارة الرخص في حي غرب المنصورة.. والتحقيق مع مدير الإشغالات

إزالة 12 تعد بالبناء ورفع الإعلانات المخالفة بأبوقرقاص بالمنيا

إزالة الإعلانات المخالفة من الميادين الرئيسية في دمياط

إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع القليوبية حفاظا علي المظهر العام

محافظ الدقهلية: إزالة الإعلانات المخالفة وتحصيل المستحقات المتأخرة

إزالة الإعلانات المخالفة بطريق الحرية في الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة بشرق الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة بطريق المحمودية في الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة «المشوهة» للمظهر الحضاري بالإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة في شوارع شرق الإسكندرية

استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع الإسكندرية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.