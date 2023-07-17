رفع الإعلانات المخالفة بمحور جمال عبدالناصر في مدينة 6 أكتوبر

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنّ إدارة الإشغالات بالتعاون مع رئاسة الأحياء، شنّت عدة حملات صباحية ومسائية، لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وإشغالات الباعة الجائلين التي تعيق حركة المارة وإزالة مخالفات البناء بمحيط ميدان الحصري والحي الثالث.

وأضاف النجار، أنّه تم رفع عربة فول من شارع رنا مول، وجرى التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الجهاز، مشيرا إلى أنّه جرى تنفيذ عدة قرارات إزالة لمخالفات البناء، وإزالة بناء بالردود الأمامي بالقطعة رقم 1328 بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، وإزالة روف مخالف لزيادة في النسبة البنائية بالقطعة رقم 403 بالمجاورة الثانية بالحي الثاني.

وأشار إلى تنفيذ القرار رقم 3179 إزالة النشاط واللافتة الإعلانية للقطعة رقم 1355 بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني وإزالة الإعلانات المخالفة بمحور جمال عبدالناصر؛ لعدم سداد المديونية.

ووجّه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المعنية، بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

يذكر أنّه تم تنفيذ الحملات بإشراف رمضان عبدالصمد، محمد عبدالعزيز نواب رئيس الجهاز، إسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز، مصطفى عبدالسلام رئيس الحي الأول والثاني والثالث، ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة وضباط شرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد رئيس قسم التعمير.