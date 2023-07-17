«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مواطنين من محافظة الخليل، اليوم الإثنين، وذلك بعد تفتيش عدد من المنازل وتفجير أبوابها و تحطيم محتوياتها.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين صبري بسام النجار من مدينة الخليل، وأمير عماد غطاشة، 22 عامًا، من مخيم الفوار، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المهدي بدوي الزهور، من بلدة بيت كاحل.

كما أكدت المصادر لـ«وفا»، أنَّ قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر، وفتشت عددًا من منازل المواطنين، وحطمت محتوياتها، وفجرت أبوابها، واعتقلت ثلاثة أسرى سابقين، هم: نديم إبراهيم صبارنة (41 عامًا)، وثائر ربحي عوض (34 عامًا)، ومحمد زهدي عوض (19 عامًا).