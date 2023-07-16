قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 4 فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم، شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

إصابة فلسطيني بالرصاص الحي

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنَّ مواطنًا فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي، فيما جرى اعتقال 3 آخرين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، خلال اقتحام قوات الاحتلال، لمحافظة نابلس.

قوات الاحتلال تقتحم قرية «أبو نجيم»

وأضافت المصادر، أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت قرية «أبو نجيم» في بيت لحم، واعتقلت شابًا بعد تفتيش منزل ذويه.