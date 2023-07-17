تسمم 13 شخصا في حفل زفاف بأسيوط

تحسنت الحالة الصحية لـ13 مصاب باشتباه تسمم نتيجة تناولهم الأطعمة في حفل زفاف بمركز أبنوب في محافظة أسيوط، وجرى تقديم الخدمات الطبية لهم بالمستشفى المركزي.

بلاغ بوصول حالات تسمم

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أبنوب المركزي بوصول 13 شخصا بينهم أطفال، مصابين بحالة إعياء وقي إثر تناولهم أحد الأطعمة في أحد الأفراح بمركز أبنوب.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبنوب، وبسؤال المصابين اقروا بأنهم أثناء تواجدهم في أحد الأفراح بمركز أبنوب في أسيوط، تنالوا أحد الأطعمة، وعقب ذلك أصيبوا بحالة الإعياء الشديدة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وإجراء الفحوصات الطبية، وتحسنت حالتهم الصحية، وتم عمل خروج لمعظم الحالات.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: «هدى. ن. ه»، و«نجاة. ظ. ف»، و«حنان. ق. ه»، و«رودينا. ع. ع«، و«عدي. ع. ع»، و«ميرفينا. ق. أ»، و«لورينو. ب. ع»، و«كرستنا. ب. ع»، و«سيفين. غ. م»، و«توماس. ي. ش»، و«لوكاس. غ. س»، و«جوستينا. ي. ش»، و«يولين. غ. م».

وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.