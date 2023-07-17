رئيس جامعة القاهرة يطلق مشروعي تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

يعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بعد قليل، مؤتمرًا صحفيا لإعلان إطلاق مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية على مستوى كليات الجامعة، ومشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومجلس إدارة مستشفيات قصر العيني.

ويعلن الدكتور الخشت تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والهدف منه في إطار استراتيجية الجامعة كجامعة من الجيل الرابع تقوم على فكرة التخصصات المتكاملة والعلوم البينية، كما سيوضح الموضوعات المقترحة وكيفية تمويلها لتخدم المجتمع، ومختلف التحديات القومية لاستئناف حركة تجديد الفكر العربي المعاصر.

مستشفيات قصر العيني والخدمات الطبية المُقدمة

كما سيعلن الدكتور محمد الخشت، مشروعًا جديدا لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» بعد 30 سنة من إنشائه، في إطار متابعة مستشفيات قصر العيني والخدمات الطبية المُقدمة للمرضى للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لتكون بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية الطبية.

تحسين أحوال العاملين بالفرنساوي

ويكشف الخشت عن خطة التطوير والتي ستتم على 4 مراحل؛ ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات، وتحسين أحوال العاملين بالفرنساوي وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية وتساهم في المبادرات الرئاسية.