دار الإفتاء تستطلع هلال العام الهجري الجديد 1445 اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الاثنين، هلال العام الهجري الجديد 1445، وهو هلال شهر محرم، وبناء على استطلاع هلال العام الهجري الجديد 1445، سيتمّ إعلان نتيجة الرؤية الشرعية والعلمية من خلال بيان الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عقب أذان المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

هلال العام الهجري الجديد 1445

وحول استطلاع هلال العام الهجري الجديد 1445، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّه تقرر استطلاع هلال شهر الله المحرم لعام 1445هـ، يوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2023، الموافق 29 ذو الحجة 1444هـ، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، مؤكّدة أنَّه سيتمّ إعلان موعد بداية العام الهجري الجديد.

فضل مرور الأيام وتداولها

وأضافت دار الإفتاء أنَّ رأس السنة الهجرية بداية لعام جديد، وتجدُّدُ الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ لأن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، مشيرة إلى أن مرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، والتهنئة عند حصول النعم مأمور بها شرعًا.

وأكّدت دار الإفتاء أنَّه يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم في أوله وفي وسطه وفي آخره؛ لما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ» أخرجه مسلم، وأوضحت الإفتاء أن الادعاء بأن بداية العام ليست من الأعياد فلا تصح التهنئة به هو قول مردود؛ لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، فهي مشروعة عند حصول النِّعم، وذهاب النِقَم، ولا يخفى ما في بداية العام من تجدُّد نعمة الحياة على كل إنسان، ثم إن بداية العام تتكرر؛ فهي عيدٌ في المعنى، وأهل اللغة يسمون كل ما يعود عيدًا.