دعاء العام الهجري 1445.. اللهم نسألك العصمة من الشيطان

تفصلنا أيام قليلة على حلول العام الهجري الجديد 1445، الذي يحرص الكثير من المسلمين في أيامه الأولى على ترديد الأدعية والإكثار منها، وتساءل البعض منهم عن دعاء العام الهجري 1445 بهدف ترديده خلال الأيام الأولى من العام.

دعاء العام الهجري 1445

وتجيب الوطن خلال التقرير التالي عن دعاء العام الهجري 1445 وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني؛ إذ قالت الدار في فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن نص الدعاء كالتالي: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».

المفتي: دعاء العام الهجري الجديد ليس بدعة

وقال مفتي الجمهورية، إن دعاء العام الهجري الجديد 1445، ليس بدعة منكرة محذرا من الفتاوى الباطلة التي تطعن في تلك الأدعية المستحبة بدعوى أنها لم تَرِدْ في السُّنّة، مشيرا إلى أن دعاء العام الهجري الجديد 1445، من الأدعية المستحبة والمأثورة عن شيوخ الحنابلة التي وردت ورددت على نحو أكثر من ألف عام، وقد كان يوصي بها ويعلِّمُها وينقُلُها عن مشايخه إمامُ الحنابلة وشيخُهم في وقته؛ الشيخُ الإمامُ الوليُّ الصالحُ أبو عمر المقدسي محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي الذي ولد سنة 528 هجريا، وتوفي سنة 607 هجريا، وهو أخو الإمام العلامة الموفق بن قدامة المتوفي عام 620 هجريا صاحب كتاب «المغني» في الفقه.