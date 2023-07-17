إنجازات التحالف الوطني في 10 أشهر.. خدمات بـ12 مليار جنيه لـ30 مليون مواطن

أصدر التحالف الوطني للعمل التنموي، تقريرا تضمّن أبرز المعلومات والإمكانيات عن الكيانات التي يضمّها التحالف، كما بيّن أبرز إنجازات التحالف خلال 10 أشهر.

الإمكانيات التنظيمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

‑ يتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا «أهمها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة».

‑ يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال «62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء».

‑ يصل التحالف إلى مستويات التنظيم الإداري كافة، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية «قامت بتقنين أوضاعها».

الموارد البشرية في التحالف الوطني

‑ 18600 موظف وعامل داخل مؤسسات التحالف الوطني «أغلبهم من حملة المؤهلات العليا»، ومن جميع التخصصات والمجالات، و251 ألف متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

‑ تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، وبدأ البرنامج التدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.

ملخص إنجازات التحالف الوطني

- إجمالي المواطنين المستفيدين 30 مليون مواطن.

- إجمالي الميزانية التي تم إنفاقها على مدار 10 أشهر منذ تدشين التحالف في مارس 2022 ومع انتهاء العام 12 مليار جنيه مصري.

- تم تقديم خدمات غذائية «صناديق مواد غذائية - لحوم - وجبات ساخنة - حلوى المولد - تغذية مدرسية» لعدد 25 مليون مواطن.

- تم تقديم خدمات طبية متقدمة وأولية معظمها في تخصصات مكلفة كطب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية لـ5 ملايين مواطن.

- تم التنسيق مع الحكومة لاعطاء معاش شهري منتظم لـ350 ألف أسرة.

- تم تقديم مساعدات اجتماعية لـ20 مليون مواطن، تنوعت بين «رعاية أيتام، تجهيز فتيات للزواج، فك كرب غارمات».

- تم توفير 39500 مشروع جديد للأسر الأكثر احتياجا.

- تم توفير 54 ألف سكن وخدمة إعادة إعمار منازل.

- خدمة 400 ألف مواطن في 17 قافلة من قوافل ستر وعافية.

- زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة لـ100 ألف من صغار الفلاحين.

- تم تمويل كل هذه الأنشطة ذاتيا من أموال التحالف الوطني، دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة، كما تم دعم المستشفيات الحكومية بـ160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني، ودعم الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة، وتم تحمل تكلفة إعطاء 350 ألف أسرة معاش شهري منتظم بتكلفة تتخطي 2,2 مليار جنيه سنويا.

الأهداف الاستراتيجية لخطة التحالف الوطني

‑ ضم أكبر عدد من الكيانات التنموية والخدمية تحت مظلة التحالف الوطني تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني في 9 يناير 2023.

‑ تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الفئات الأكثر احتياجا.

‑ تحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للاسر الأكثر استحقاقا.

‑ تخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع الأساسية.

‑ المساهمة في خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والإنتاج.