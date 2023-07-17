التحالف الوطني للعمل الأهلي يفتتح عددا من المشروعات التنموية في أسوان

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى مؤسسات التحالف، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية عددأ من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان وسط اجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بجميع محافظات الجمهورية، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.

شملت الاحتفالية افتتاح مسجدي الكويت والتقوى ووحدة تنقية مياه الشرب بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، وكذلك الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بنجع الغلالاب، غرب أسوان، بجانب توزيع مراكب صيد حديثة لأهالي قرية الرغامة بمركز كوم أمبو باستثمارات خيرية تنموية بلغت 10 ملايين جنيه.

حضرت الاحتفالية الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وسيمون ناصر ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والدكتورة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

ووفقا لبيان صحفي، قال مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن الاحتفالية تضمنت افتتاح مسجد الكويت، والذى تم تشييده من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية على مساحة 140 م2، بجانب افتتاح مسجد التقوى بعد رفع كفاءته وإعادة إعماره على مساحة 150 م2، وكذلك افتتاح محطة تنقية مياه الشرب سعة 21.5 لتر مكعب / يوم لخدمة أهالي قرية بلانة بنصر النوبة، بالإضافة إلى توزيع 24 مركبا للصيد بمستلزماتها علي صغار الصيادين من أهالي قرية الرغامة بمركز كوم أمبو، فضلاً عن اطلاق مركز استدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية يستهدف إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات النوبة، مع تدريب السيدات المعيلات على أحدث تقنيات العمل وتزويدهم بأحدث الادوات وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتي للأعمال الخيرية بالقاهرة بما يساهم في تأمين مصدر دخل لهم واستثمار مهاراتهم في تطوير حرفهم .

المشروعات التنموية

وأشار زمزم إلي أن اختيار قرى أسوان لتنفيذ تلك المشروعات التنموية جاء لكونها من أكثر القرى احتياجاً على مستوي الجمهورية، وكذلك اختيار مشروع مراكب الصيد لملائمته طبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشاراً داخل القري المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

كما أكدت الدكتورة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على أن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بقري اسوان تٌعد هدية من الشعب الكويتي لأشقائهم المصريين كما تأتي ضمن إستراتيجية عمل المكتب التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات الفئات الاولي بالرعاية داخل جمهورية مصر العربية

مؤسسة صناع الخير للتنمية

جدير بالذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قامت من قبل بإعادة إعمار وتطوير المنازل المتهالكة بقري الشهامة والمنصورية ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.