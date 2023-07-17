«التحالف الوطني»: توفير 39.5 ألف فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرًا يستعرض فيه أبرز ما قدمه التحالف خلال الفترة السابقة في كل المجالات.

وتضمن التقرير إجابة سؤال ماذا قدم التحالف الوطني؟ وهو ما يستعرضه التقرير التالي:

مذا قدم التحالف؟

‑ توفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا مشروعات رؤوس الماشية.

‑ دمج عدد 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، وهذا يعد من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للتطوع.

‑ استقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني.

‑ إنشاء قاعدة بيانات موحدة للتطوع في مختلف الجمعيات، لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة الى ذلك، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.

آلية عمل التحالف الوطني

‑ وجود التحالف الوطني أصبح آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع اطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الابعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائي، وأن تساهم تبرعات المساهمين في إحداث تغيير حقيقي ومستدام.