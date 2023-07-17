مصرع شخص في تصادم قطار وسيارة بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جراء تصادم قطار بسيارة ملاكي بأحد المزلقانات التابعة لدائرة مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ونُقل الجثمان إلى المستشفي لحين انتهاء التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم قطار الزقازيق الإسماعيلية بسيارة ملاكي على مزلقان قرية المحسمة المحطة بدائرة مركز القصاصين، ومصرع قائدها في الحال.

انتقال سيارة إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف الي مكان الحادث إلى مكان الحادث، ونقلت المتوفى إلى مشرحة مستشفى القصاصين التخصصي، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، فيما حررت الشرطة محضرا بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيقات في الإسماعيلية بانتداب مفتش الصحة إلى مستشفى القصاصين لمعاينة الجثمان، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية إلى مكان الحادث، وطلبت إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية لـ«الوطن»، أن القطار قادم من مدينة الزقازيق متجه إلى الإسماعيلية، واصطدم بالسيارة علي المزلقان وحركها مسافة 500 متر تقريبا.

رفع بقايا السيارة وإعادة حركة القطارات

ودفع المحاسب مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، بمعدات المجلس المحلي بالتعاون مع السكك الحديدية وقرية المحسمة.

واستعادت السكك الحديدية حركة القطارات بانتظام بعد ساعة تقريبا من وقوع الحادث على خطي «الزقازيق- بورسعيد»- و«الإسماعيلية- الزقازيق»، فيما تستكمل جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة.