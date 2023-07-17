«التحالف الوطني» يعلن صرف تعويضات عاجلة للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة، معلنًا عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل المتوفى.

تعويضات لمصابي العقار

وأعلن التحالف الوطني صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار. وانتشر متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وكان 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرين في انهيار عقار مكون من 4 طوابق في حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

بلاغ بانهيار العقار

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.