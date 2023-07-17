لماذا تسجل محافظات الصعيد نسب رطوبة أقل من السواحل؟.. خبير أرصاد يوضح

تحدث الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس وأسباب انخفاض نسب الرطوبة في محافظات الصعيد بمصر عنها في المحافظات الساحلية، وهو ما يتخيله البعض العكس نظرًا لوجود البحر، قائلًا إنَّ الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجود بالهواء ووجودها بنسبة كبيرة يمنع خروج العرق فيبقى على جسم الإنسان ويسبب ارتفاع درجة حرارته.

وأضاف «القياتي» لـ«الوطن»، أنَّه خلال فصل الصيف، يكون الشعاع الساقط من الشمس أقرب للعمودي، وبالتالي كمية الطاقة الحرارية تكون أكبر، ما يسبب تسخين الهواء المحبوس في طبقات قريبة من سطح الأرض، كل هذه العوامل تتسبب في استمرار ارتفاع الجرارة هذه الأيام زيادة الرطوبة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأوضح خبير الأرصاد، أنَّ نسب الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد هي الأقل على مستوى لجمهورية ما يجعل درجات الحرارة المقاسة أقرب للمحسوسة، وتكون أقل من المناطق الساحلية، والسبب أن المسطحات المائية هي أحد أسباب ارتفاع نسب الرطوبة لتبخر مياهها، عكس الصعيد الذي يتمتع بمساحات الخضراء الواسعة وقلة المساحات المائية.

وعن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل عام، أكّد عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأمر يعود إلى عدم حركة الهواء بشكل طبيعي، إذ إن هناك حركة رأسية للهواء تكون لأسفل ولأعلى، ويصعد الهواء من على طبقات الأرض لأعلى، بكل ما به من شوائب عالقة وأتربة وأدخنة وأبخرة، وينزل مكانه الهواء الساقط من الطبقات العليا، الذي يكون أكثر نقاء وأقل رطوبة.

أسباب الحرارة المرتفعة

وتابع أنَّ سبب عدم حركة الهواء، هو وجود مرتفع جوي يمنع الحركة الرأسية، بالتالي يظل الهواء الساخن الموجود في الطبقات القريبة على سطح الأرض والعالق به الأتربة والشوائب موجود، ما يؤدي لصعوبة التنفس وشعور الكثيرين بصعوبة الجو، خاصة أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية.