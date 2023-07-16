كيف تؤثر حرارة الجو على إطارات السيارات أثناء السير؟.. خبير مروري يوضح

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على القيادة الآمنة، وتعد إطارات السيارات من أكثر الأجزاء في السيارة التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، إذ تعرضها للسخونة أثناء السير بالسيارة، لاسيما على الطرق الصحراوية، لذلك ترصد «الوطن» ضوابط يجب اتباعها عند فحص إطارات السيارات والإستبن أثناء السير في درجات حرارة عالية.

الإطارات من أهم وسائل الأمان للسيارة

وحول هذه الضوابط والنصائح، يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن» إن الإطارات تعد من أهم وسائل الأمان للسيارة، ويجب أن تكون الإطارات مناسبة لحجم وثقل السيارة، وأن تكون بحالة جيدة، بمعنى ألا يكون بها قطع أو ثقوب، أو أسلاك أو أي معدن داخل الإطار يزيد من سخونة الإطارات أثناء السير.

وأكد الخبير المروري، أن تلف أحد الإطارات أو عدم صلاحيته يتسبب في خطورة شديدة على اتزان السيارة أثناء السير، مما يؤدي لانحرافها أو انقلابها ما ينتج عنها حوادث مرورية، لذلك يجب الكشف عن الإطارات وعن ضغط الهواء بها، وخصوصا في أيام الحر الشديد الذي تشهده البلاد، وكذلك في أيام سقوط الأمطار.