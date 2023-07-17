حالة الطقس اليوم الاثنين.. شديد الحرارة على جنوب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، اليوم الاثنين، إذ توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، إذ تصل إلى 45 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى نحو 40 درجة، والسواحل الشمالية 36 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، إلى استمرار ظهور الشبورة المائية صباحا، وذلك على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك لاستمرار تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، أو ما يطلق عليها «القبة الحرارية».

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الججمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 26

- العاصمة الإدارية 38 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 38 - 26

- دمنهور 38 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 25