3 مدن في الشرق الأوسط تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

يشهد العالم بشكل متزايد موجات حر متتالية في مناطق مختلفة، مما يؤكّد تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخي، وتساهم ظاهرة النينو الجوية الدورية، التي تؤدي عادة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أيضًا في تفاقم الوضع.

ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

وينتظر سكان الأرض في هذه الفترة والأيام القليلة المقبلة ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما يؤكّد تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخي.

ووفقًا لموقع «el dorado county weather» المتخصص في الطقس والمناخ، سُجِّلت في مناطق العميدية والأهواز في إيران، وعمّارة في العراق، أعلى درجات حرارة في العالم بعد تجاوزها حاجز 50 درجة مئوية.

ما هي ظاهرة النينو؟

ترتبط بداية ظاهرة النينو بارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظروف النينو تطورت في المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ للمرة الأولى منذ سبع سنوات، مما يشير إلى حدوث احتمالية ارتفاع في درجات الحرارة العالمية ونمط الطقس والمناخ المضطرب.

تتكرر ظاهرة النينو وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بين سنتين وسبع سنوات، وتستمر النوبات عادة من 9 إلى 12 شهرًا، وتُشير التوقعات إلى احتمالية استمرار هذه الظاهرة خلال النصف الثاني من عام 2023 بنسبة 90%.