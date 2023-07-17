وزير الداخلية يهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد: حفظكم الله لقيادة مسيرة الوطن

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وجاء في نص البرقية «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات.. وبمناسبة إشراقة العام الهجري الجديد 1445 هـ يطيب لي وهيئة الشرطة أن نعرب لكم عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد».

وتابع وزير الداخلية في تهنئته: «نحن في ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم.. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء.. يواصل فيه الشعب المصري العظيم التكاتف صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والازدهار، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وحفظكم لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وللفريق أول محمد زكي القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. بمناسبة العام الهجري الجديد، ولفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وللقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية التهاني وأطيب الأماني.