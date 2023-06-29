مساعد وزير الداخلية السابق: المنظومة العقابية تقوم بإعادة تأهيل المسجون

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، إن قرار الإفراج عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى، جاء لمن استوفوا الشروط المطلوبة للإفراج بكل حالاتها تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، للمحافظة على الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان تماشيا مع الجمهورية الجديدة لتحقيق التكامل في مسيرة الارتقاء بالمجتمع ومراعاة قيمه ومبادئه السامية وكانت ثمرة ذلك في ملف السجون.

المسجون أصبح يتقاضى أجرا 6000 جنيه

وتابع الخبير الأمني بأنه منذ إنشاء أول مركز تأهيل وإصلاح تبعته عدة مراكز أخرى «بدر - مايو - العاشر من رمضان - إخميم بسوهاج» ذات مواصفات عالمية يراعى فيها كل شيء يخص آدمية النزيل بعد تغير مسمى السجن إلى مركز تأهيل، والمسجون إلى نزيل، واستبدال مراكز التأديب والتهذيب بمراكز للإصلاح والتأهيل داخل منظومة عقابية إصلاحية شاملة مع توفير إعاشة ورعاية طبية وإصلاحية وإنسانية: «المسجون أصبح يتقاضى أجرا 6000 جنيه»

الدولة المصرية تخطو خطى متسارعة تجاه المستقبل

وأضاف «الشرقاوي» في حديثه لـ«الوطن»، أن تطوير خطوات المنظومة العقابية الجديدة لتقويم المساجين واستغلال طاقتهم مع مراعاة السعة الصحية للنزلاء بتوفير مساحة لكل نزيل للتريض والتنزه والنوم وممارسة الألعاب الرياضية، وأن الدولة المصرية تخطو خطى متسارعة وجريئة وواثقة كل يوم نحو ترسيخ وتفعيل الدولة الحديثة التي تنطلق من ارض صلبة أساسها الإنسان القوي الآمن والقادر على الإنتاج ومسايرة التطلعات الكبرى تجاه المستقبل في ظل بيئة آمنة وحياة كريمة لكل فرد في هذا المجتمع.