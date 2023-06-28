وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو جاء فيها: «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وأضاف في البرقية: «سيادة الرئيس جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة والانطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطني في البناء والتنمية والازدهار ويشهد العالم بأسره على تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة تجسيداً لكفاح شعب أبيّ، وانتصارا لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير».