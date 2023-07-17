إيقاف تشغيل 8 منشآت غذائية وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك في الفيوم

شنت فرق إدارة مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث جرى سحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها، وضبط خضر وفاكهة ومشروبات فاسدة، وحررت المحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، والتي انطلقت في محافظة الفيوم، والتي بدأت أعمالها 25 يونيو الماضي وتستمر حتى 1 أكتوبر المُقبل.

إيقاف تشغيل 8 منشآت

وأوضح الدكتور أحمد قرني، مدير إدارة الأغذية بالطب الوقائي، في بيان، أنّه جرى التوصية بإيقاف تشغيل 8 منشآت غذائية بين مطاعم وسوبر ماركت ومحال بقالة، فضلًا عن تحرير 44 محضرًا لمنشآت أخرى، وسحب 19 عينة من المواد الغذائية، وإعدام نحو 72 كيلو خضر وفاكهة فاسدين، و78 لتر مشروبات غير مطابقة للمواصفات، وذلك خلال المرور على 99 منشأة على مدار الأيام الماضية.

تكثيف حملات الرقابة

وشدد مختار حسين مراقب عام الأغذية بالمديرية، على أنّ حملات الأغذية على المطاعم والمنشآت الغذائية مستمرة في مختلف أنحاء المحافظة خلال الأيام المُقبلة، وذلك من خلال فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومختلف الإدارات، مشيرا إلى تكثيف تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة.

58 فريقا متحركا لـ«100 يوم صحة»

على جانب آخر، ينتشر 58 فريقًا متحركًا ضمن حملة «100 يوم صحة» لتقديم خدمات عيادات طبية، وتنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية، في مختلف أنحاء القرى بجميع مراكز محافظة الفيوم، خلال الأسبوع الجاري، فضلًا عن عشرات التمركزات الثابتة.