أماكن حملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم الأسبوع الجاري: 58 فريقا متنقلا

أعلنت الأجهزة التنفيذية، أماكن حملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم، التي تكثف من أعمالها من خلال العديد من الفرق الثابتة والمتنقلة، حيث يبلغ عدد الفرق المتنقلة نحو 58 يومًا، بدءًا من اليوم، وتستمر حتى الجمعة، من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بالإضافة إلى عشرات الفرق الثابتة والمتمركزة في مختلف المراكز.

وتأتي أماكن حملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم «للفرق المتنقلة» التي بلغ عددها 58 فريقًا، 12 فريقًا في مدينة الفيوم، و9 في مركز الفيوم، و7 في مركز إطسا، و10 في مركز سنورس، و6 في مركز طامية، و8 في أبشواي، و6 في مركز يوسف الصديق.

خدمات طبية متميزة ومتنوعة

تقدم مبادرة 100 يوم صحة، العديد من الخدمات الطبية المتميزة من خلال الفرق المتنقلة تشمل عيادات طبية، وتنظيم أسرة، والمبادرات الرئاسية المختلفة، أبرزها مبادرة صحة المرأة، و100 مليون صحة.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمدينة الفيوم

تأتي أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمدينة الفيوم على مدار الأسبوع كالآتي:

الاثنين 17 يوليو.. الطب البيطري، وحديقة الحيوان، ونادي قارون.

الثلاثاء 18 يوليو.. حديقة الحيوان، ونادي قارون.

الأربعاء 19 يوليو.. المركز التكنولوجي بمجلس المدينة، ونادي قارون.

الخميس 20 يوليو.. حديقة الحيوان، ونادي قارون.

الجمعة 21 يوليو.. حديقة الحيوان، ونادي قارون، ومسجد المعلمين.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمركز الفيوم

الإثنين 17 يوليو.. قريتي سيلا، والناصرية.

الثلاثاء 18 يوليو.. قرى تلات، واللاهون – تلات.

الأربعاء 19 يوليو.. قريتي السنباط، وأبو عش.

الخميس 20 يوليو.. قريتي هوارة المقطع، وزاوية الكرادسة.

الجمعة 21 يوليو.. قرية تلات.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمركز إطسا

الاثنين 17 يوليو.. قرية الحسنية.

الثلاثاء 18 يوليو.. قريتي الغرق، وسعداوي.

الأربعاء 19 يوليو.. مدرسة منشأة عبد المجيد، ومدرسة البرنس.

الجمعة 21 يوليو.. قريتي تطون، وقلمشاه.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمركز سنورس

الاثنين 17 يوليو.. مدينة سنورس، وقرية سنهور القبلية.

الثلاثاء 18 يوليو.. قريتي فيديمين، وجرفس.

الأربعاء 19 يوليو.. قرى سلام، وبيهمو، وجبلة.

الخميس 20 يوليو.. قريتي السعدية، وسنهور القبلية.

الجمعة 21 يوليو.. الساحة بمدينة بسنورس.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمركز طامية

الاثنين 17 يوليو.. قرية سعد روبي.

الثلاثاء 18 يوليو.. قرية الفهمية «عزبة نجيب».

الأربعاء 19 يوليو.. العزيزية «السبعين».

الخميس 20 يوليو.. مجلس المدينة بطامية.

الجمعة 21 يوليو.. عزبتي أحمد مصري، وفايز ببندر طامية.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمركز أبشواي

الاثنين 17 يوليو.. مجلس المدينة، وعزبتي الدسوقي، وكريم بالجيلاني.

الثلاثاء 18 يوليو.. قريتي شكشوك، والصفراية.

الأربعاء 19 يوليو.. قرية سنرو القبلية.

الخميس 20 يوليو.. السجل المدني بمدينة أبشواي.

الجمعة 21 يوليو.. مسجد الحضانة بأبشواي.

أماكن مبادرة 100 يوم صحة بمركز يوسف الصديق

الاثنين 17 يوليو.. قرية والي ميزار.

الثلاثاء 18 يوليو.. مجلس المدينة، وقرية بطن أهريت.

الأربعاء 19 يوليو.. قرية حنا حبيب.

الخميس 20 يوليو.. قرية الرواشدية.

الجمعة 21 يوليو.. قرية الشواشنة.