قبل أحمد عز.. 11 شخصية سينمائية حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز

موهبة فطرية ممزوجة بأدوات تمثيلية وكاريزما جذابة وأدوار سينمائية منتقاه بعناية.. كلها عناصر اجتمعت معا لتجعل من أحمد عز نجمًا يتربع على عرش السينما في السنوات الأخيرة، وهو ما كان كافيًا أمام إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، لتكريم «عز» بجائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ45 التي تنطلق في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل.

يعود تاريخ جائزة فاتن حمامة إلى 2015، عندما قررت إدارة مهرجان القاهرة برئاسة الدكتورة ماجدة واصف والناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان إطلاق اسم الفنانة الكبيرة، التي رحلت في بداية 2015، على جائزة بفرعين تقديرية وأخرى للتميز تمنح كل عام إلى شخصية من الشخصيات السينمائية المصرية أو العربية أو العالمية ذات التاريخ الفني أو صاحبة الخطوات المميزة في مسيرتها المهنية.

نيللي كريم والهندية فرح خان أول الحاصلين على الجائزة

وحصلت الفنانة نيللي كريم على أول جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ37 من مهرجان القاهرة السينمائي، كما حصلت على نفس الجائزة في الدورة نفسها المخرجة هندية فرح خان، والعام التالي ذهبت الجائزة للفنان أحمد حلمي، وفي الدورة الـ39 حصل على الجائزة كل من هند صبري وماجد الكدواني.

ولم تقتصر قائمة الحاصلين على جائزة فاتن حمامة للتميز على الممثلين فقط، حيث حصل الموسيقار هشام نزيه على الجائزة في الدورة الـ40 من المهرجان، والدورة التالية الـ41 حصلت الفنانة منة شلبي على الجائزة بجانب المخرجة اللبنانية نادين لبكي، وحصلت منى زكي على جائزة فاتن حمامة في الدورة الـ42 من المهرجان وقدمتها لها الفنانة منة شلبي، وفي الدورة الـ43 ذهبت الجائزة لـ كريم عبد العزيز.

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري أحدث المكرمين بالجائزة بعد ما حصلت عليها في افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان المهرجان، نوفمبر الماضي.