«ربع قرن من التميّز».. نقاد يشيدون بقرار «القاهرة السينمائي» تكريم أحمد عز

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم الفنان أحمد عز، خلال فعاليات الدورة الـ45 التي تنطلق في الفترة من 15 حتى 24 نوفمبر المقبل، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميّز، تقديرا لما قدّمه طوال مسيرته الفنية، التي بدأت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.

الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، قال «أحمد عز سيحصل على جائزة فاتن حمامة، كونه فنان مميز قدّم العديد من الأعمال الجيدة، ويهمنا في مهرجان القاهرة تشجيع الفنانين الذين قدّموا الكثير للسينما المصرية، نحن سعداء بتكريمه ونتمنى له النجاح والتوفيق فيما هو قادم».

لماذا اختير أحمد عز للفوز بجائزة مهرجان القاهرة السينمائي؟

رامي العقاد، الناقد الفني، أكد أنّ «عز» يستحق التكريم المنتظر عن جدارة، كونه فنان قوي، وله تاريخ السينمائي يمتد لنحو 25 عاما، منذ أول فيلم شارك به عام 1998 وحتى الآن، يقول: «عز صنع نجوميته بنفسه، وتدرج من الأدوار الصغيرة حتى النجومية، فضلا عن أداءه الذي يتطور مع الوقت».

وأضاف «العقاد» لـ«الوطن»، أن «عزّ» عاصر مخرجين كبار شكلوا شخصيته الفنية طوال مسيرته، مثل علي عبدالخالق وإيناس الدغيدي وشريف عرفة وساندرا نشأت وطارق العريان ومروان حامد، وحقق معهم نجاحات شهد عليها شباك التذاكر طوال السنوات الماضية.

وأوضح الناقد الفني، أنّ إشادة فنان كبير بقيمة حسن فهمي، بأحمد عز، يعكس قيمة مسيرة عز السينمائية المميزة، كونه حقق ربع قرن من النجاح، مضى خلاله من ممثل جيد إلى نجم يحمل الأعمال الفنية على عاتقه، واسمه يجذب الجمهور إلى شباك التذاكر.

وأشار إلى أنّ عز لم يرتكن إلى أعماله التي نجحت، ولم يتجه للأعمال التجارية، وشهدت اختياراته تعددا وتنوع كبيرا، بأفلام «أولاد رزق، والخلية، والعارف، والجريمة، وكيرة والجن»، حتى أعماله الدرامية نجحت على المستوى الجماهيري.

وأكد أنّ حرص أحمد عز على الأعمال الوطنية أضاف الكثير إلى مشواره الفني، مثل ملحمة «الممر» ومسلسل «الاختيار 3»، والتي جعلت الجمهور يراه بشكل مختلف: «يكفي وجود 3 أفلام لأحمد عز في قائمة أكثر 10 أفلام إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهي كيرة والجن، والممر، والخلية».

ناقد فني: شعبية عز ونجاح أفلامه وراء قرار منحه الجائزة

جمال عبدالقادر، الناقد الفني، قال إنّه لم يتعجب من قرار المهرجان، بإعطاء أحمد عز جائزة فاتن حمامة، كونه واحدا من نجوم الشباك في السينما، ودائما ما تحقق أفلامه إيرادات عالية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ أحمد عز لديه بعض الأفلام الجيدة، فضلا عن شعبيته وجماهيريته الكبيرة، التي استطاع أن يحققها خلال مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات ليست بالطويلة.