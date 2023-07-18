حبس سائق تسبب في وفاة عامل أثناء عبور الطريق بالنزهة

قررت النيابة العامة، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التسبب في وفاة عامل أثناء عبور الطريق بدائرة قسم شرطة النزهة، كما قررت النيابة العامة عرض السائق المتهم على مصلحة الطب الشرعي، وسحب عينات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي بالمصلحة للكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات من عدمه.

فحص كاميرات المراقبة

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، لبيان وجود قصد جنائي في الواقعة من عدمه، كما طلبت تقريرا مفصلا عما رصدته كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

إخطار بإصابة عامل ووفاته

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول عامل مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف خارجي ادعاء حادث سيارة.

وأضاف الإخطار، أن المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من العمر، وكشفت التحريات أنه أثناء عبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة، وتمكن قائدها من الهرب.

تفريغ كاميرات المراقبة

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد السيارة مرتكبه الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ

وقال المحامي تامر الشايب الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، إن المادة 238، من قانون العقوبات تنص على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».