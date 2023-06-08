العثور على جثة فتاة داخل منزلها بدار السلام.. والتحفظ على كاميرات المراقبة

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها، لحل لغز العثور على جثة فتاة وجدت في ظروف غامضة داخل منزلها في دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الفتاة المتوفية، تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى صفاء م ع، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

معاينة الشقة محل الواقعة

وبمعاينة الشقة مسرح الواقعة، تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وسلامة جميع منافذها، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.