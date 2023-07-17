فرقة «كايرو كافيه» تحيي حفلا في المهرجان الصيفي بالإسكندرية الخميس المقبل

تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ومشاركة المغنيتان أمنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناي هاشم لطفي، حفلاً في الثامنة والنصف مساء الخميس 20 يوليو على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج الحفل

وبحسب بيان أوبرا الإسكندرية اليوم، فإن البرنامج يتضمن رؤية فنية مبتكرة تجمع الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الإسبانى وتتمثل فى مزج أغنية آه يالالي مع بسامي موتشو، إلى جانب ميدلي لأم كلثوم يضم عملى أنت عمري وفكروني.

ويتضمن الحفل أيضا مجموعة من مختارة من المؤلفات الشهيرة منها بنت الشلبية، قلبى القاسى، عاشق الروح، كنت فين، يا قلبي يا خالي، شغلونى، الفن، أنا لك على طول، سهر الليالى وعدد من الاعمال الموسيقية والغنائية للافلام العربية والأجنبية.